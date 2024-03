Serie C, gli squalificati: stangate per Piccinini e Possanzini

CalcioWeb

E’ stato pubblicato l’elenco dei calciatori di Serie C squalificati dopo la 10ª giornata di ritorno. Il giudice sportivo ha fermato per quattro giornate Stefano Piccinini (Pergolettese) e per una Leonardo Stanzani (Pro Patria), Armand Rada (Trento), Joel Chukwuma Obi ( Vis Pesaro), Erald Lakti e Edoardo Bernardi (Arzignano), Lorenzo Ferrante e Alessandro Lamesta (Giana Erminio), Tommaso Gattoni (Pro Sesto), Paolo Dametto (Torres), Antonio Cioffi (Ancona), Francesco De Rose e Augustus Kargbo (Cesena ).

Fermati anche Francesco Corsinelli e King Udoh (Gubbio), Simone De Santis (Pineto), Riccardo Martinelli (Pontedera), Mattia Mustacchio e Giulio Parodi (Pro Vercelli), Cristian Fabriani (Torres).

Tre giornate e Possanzini

Tra gli allenatori, tre turni di stop per Davide Possanzini (Mantova), due per Gianbattista Maria Piacentini (Pergolettese), una per Piero Braglia (Gubbio). Tra i dirigenti, inibizione fino all’8 marzo per Christian Bottori (Mantova). Ammende per Cesena (500 euro), Virtus Entella (300) e Novara (150).