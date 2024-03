Siviglia, tensione tra En-Nesyri e Sanchez Flores dopo il cambio | VIDEO

CalcioWeb

Momenti di tensione nel corso della partita della Liga spagnola tra Siviglia e Celta Vigo. La gara si è conclusa sul clamoroso risultato di 1-2 con i gol realizzati da En Nesyri nel primo tempo, poi Perez e Larsen nella ripresa a ribaltare il risultato.

Brutto passo falso per il Siviglia al 16° posto con appena 28 punti conquistati in 29 partite. Il Celta Vigo si porta a 27.

Tensione dopo il cambio

Nel corso della partita si sono registrati momenti di tensione tra En-Nesyri e il tecnico Quique Sanchez Flores dopo il cambio. Solo la presenza di Ocampos ha evitato conseguenze: l’ex Genoa e Milan ha frenato la furia del compagno. En-Nesyri non ha accettato bene la sostituzione.

“Per me tutti sono uguali – ha spiegato Sanchez Flores -. Non mi piace mai quando vengono fatte queste esternazioni in pubblico o con clamore”.

A commentare l’episodio anche Sergio Ramos: “queste cose succedono ovunque. Chi non ha litigato con un padre o con un fratello? Con una doccia fredda va tutto via”.

👉🏼 Aquí otro plano del momento de tensión que se ha vivido entre Quique Sánchez Flores y En-Nesyri tras el cambio del delantero. 😤 Se ve una primera charla entre QSF y Youssef donde el entrenador le explica el cambio y el delantero le responde con los brazos levantados y… pic.twitter.com/YUx1qXtz53 — Álvaro Muñoz Gómez (@AlvarooSVQ) March 17, 2024