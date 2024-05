Il Cagliari è salvo, Ranieri in lacrime: “l’ultima emozione è sempre la più forte”

CalcioWeb

L’ultima impresa di Claudio Ranieri, allenatore sempre più vincente e un vero e proprio idolo per i tifosi del Cagliari. Il club rossoblu, infatti, è matematicamente salvo dopo il successo sul campo del Sassuolo.

“Fatemi godere questa serata, non mi stressate da adesso. Io metto Cagliari davanti a tutto e l’ultima emozione è sempre la più forte”, sono le prime parole del tecnico. “Mi ricordo che abbiamo fatto benissimo l’anno scorso e anche quest’anno. È stata bellissima l’emozione a Bari ed è stata bellissima a Reggio Emilia. Trent’anni fa il Cagliari si salvò il 19 maggio a Bologna: l’Emilia porta bene”.

I ringraziamenti

“Voglio ringraziare la famiglia Cagliari: lo chef, i camerieri, tutti quelli che lavorano ad Assemini, tutti cercano di mettere allenatore e giocatori a proprio agio, questo è il gruppo di quello che si vede in campo. Avete detto che la squadra a Milano era stanca, no, hanno corso come i cavalli. La squadra aveva corso bene e mi dava fiducia. Ho detto ai ragazzi: ‘è come Bari’. Mi ricordo Gigi Riva, mi chiamò, e disse: digli ai ragazzi che non ci sono i tifosi ma un’isola dietro che li spingerà. E io ho ripetuto quelle parole. I ragazzi si sono impegnati, soprattutto quelli che hanno giocato poco”, conclude Ranieri.