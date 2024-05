Calciomercato Como, nomi da sogno: le quote sui colpi in entrata

CalcioWeb

La sessione di calciomercato è pronta ad entrare nel vivo e il Como si candida ad un ruolo da grandissimo protagonista. La squadra della coppia Roberts-Fabregas è reduce dalla storica promozione e la dirigenza è già attiva sul fronte calciomercato. La proprietà è la più ricca in Italia e non ha intenzione di risparmiarsi in vista della prossima stagione.

Il sogno per la dirigenza è Mauro Icardi, attualmente in forza al Galatasaray: il ritorno in Italia dell’argentino si gioca a 7,50 su Sisal.

Gli altri colpi sul calciomercato

Per gli esperti però i colpi più probabili in quota sono Antonio Candreva e Andrea Pinamonti: il trasferimento è quotato 2,75. Segue per i bookie la coppia Fabio Miretti-Pedro, a 5, mentre è offerto a 6 il trasferimento in Italia della bandiera del Leicester Jamie Vardy.

Più remota la pista che porta a Joaquin Correa: “El Tucu” di ritorno all’Inter dopo il prestito all’Olimpique Marsiglia è fissato a 9 volte la posta.