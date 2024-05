CalcioWeb

Sarà Fiorentina-Olympiakos la finale della terza edizione della Conference League. Dopo la qualificazione dei viola contro il Brugge, la seconda semifinale ha regalato l’impresa della squadra greca contro i favoriti dell’Aston Villa.

L’Olympiakos si è confermato anche nella gara di ritorno e l’approdo in finale non è stato quasi mai in discussione. La gara del Georgios Karaiskakis Stadium si è conclusa sul risultato di 2-0 grazie alla doppietta di El Kaabi.

Delusione Aston Villa

L’Aston Villa è probabilmente la delusione più grande della Conference League. Dopo il 2-4 dell’andata, la squadra di Emery ha deluso le attese anche al ritorno. La finale sarà Fiorentina-Olympiakos, appuntamento mercoledì 29 maggio ad Atene.