Genoa-Sassuolo: striscioni minacciosi contro i sampdoriani | FOTO

Vittoria in rimonta del Genoa contro il Sassuolo nel match della 36ª giornata del campionato di Serie A. La squadra di Alberto Gilardino è stata protagonista di una stagione di alto livello e l’allenatore è vicinissimo al rinnovo.

Nel corso dell’ultima partita si è anche verificato uno spiacevole episodio: tre enormi striscioni sono stati srotolati allo stadio Ferraris di Genova durante l’intervallo di Genoa-Sassuolo in gradinata nord in risposta agli scontri della scorsa settimana quando un gruppo di tifosi sampdoriani aveva aggredito quelli genoani in piazza Alimonda.

“Non hai difeso il tuo club perché non sei ultras ma solo spazzatura, niente tregua e nessuna paura. Se un giorno vi decidete diteci dove e quando volete carogne infami” firmato “Gradinata Nord”.