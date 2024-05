Palermo, blitz per la panchina: contatti positivi con Zanetti per il post-Mignani

CalcioWeb

La stagione del Palermo in Serie B si è conclusa con l’eliminazione nel doppio incontro di semifinale dei playoff contro il Venezia. Il rendimento del club rosanero è stato molto altalenante ed il cambio di allenatore con l’arrivo di Mignani al posto di Corini non ha portato i frutti sperati.

L’ex Bari non ha convinto nelle poche partite alla guida dei rosanero e le speranze di conferma anche nella prossima stagione sono quasi pari allo zero. Il Palermo continua la ricerca al nuovo allenatore e gli ultimi contatti hanno avuto esito positivo: secondo indiscrezioni verificate dalla nostra redazione è Paolo Zanetti il nome in pole per programmare un campionato di vertice. La proprietà è ambiziosa e non ha intenzione di nascondersi: l’obiettivo è la Serie A.

Chi è Paolo Zanetti

Paolo Zanetti è un allenatore classe 1982. Ex calciatore nel ruolo di centrocampista, nel corso della carriera da giocatore ha indossato le maglie di Vicenza, Empoli, Ascoli, Torino, Atalanta, Grosseto, Sorrento e Reggiana.

Nel 2014 intraprende la carriera da allenatore nel ruolo di collaboratore tecnico e poi nelle giovanili della Reggiana. La prima vera esperienza è stata sulla panchina del Sudtirol. Nel 2019 viene ingaggiato dall’Ascoli, poi il salto di qualità al Venezia e si dimostra uno dei protagonisti principali della promozione in Serie A. L’avventura si conclude con l’esonero dopo un periodo altalenante in massima categoria. Nel 2022 passa all’Empoli: nella prima stagione ottiene la salvezza, in quella successiva non si conferma e viene sollevato dall’incarico. Adesso potrebbe rilanciarsi al Palermo.