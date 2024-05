Pronostici Serie A, la schedina della 36ª giornata: una partita da X fissa

CalcioWeb

Si torna in campo in Serie A per la 36ª giornata ed è arrivato il momento anche dei pronostici. Nella prima sfida in palio tre punti importantissimi per la salvezza del Frosinone contro l’Inter. Sabato due partite: Napoli-Bologna e Milan-Cagliari.

Nel lunch match di domenica Lazio-Empoli, alle 15:00 Genoa-Sassuolo e Verona-Torino. Alle 18:00 Juventus-Salernitana, in serata Atalanta-Roma. Lunedì Lecce-Udinese e Fiorentina-Monza. Ecco tutti i pronostici di CalcioWeb.

Scommesse Serie A, analisi e consigli sulle partite della 36ª giornata

Frosinone-Inter 1x

Azzardiamo una doppia chance a favore del Frosinone. La squadra di Di Francesco è in lotta per la salvezza, i nerazzurri sono senza obiettivi. La compagine di Inzaghi potrebbe perdere altri punti dopo la sconfitta contro il Sassuolo.

Napoli-Bologna MG 1-3 casa

Il Bologna è attualmente superiore ma in casa il Napoli è sempre pericoloso. Il pronostico MG 1-3 casa non dovrebbe essere a rischio con Osimhen e Kvara probabili marcatori.

Milan-Cagliari MG 1-3 casa

Il Milan è in evidente difficoltà, la situazione del Cagliari non è ancora tranquilla. I rossoneri sono favoriti per la vittoria ma ci tuteliamo con la proposta MG 1-3 casa.

Lazio-Empoli 1x

Lazio chiamata a riscattare il pareggio contro il Monza. L’Empoli non sembra in grado di tornare a casa con un bottino pieno.

Genoa-Sassuolo 12

Il Genoa non concede nulla agli avversari, il Sassuolo ha bisogno di altri tre punti (dopo la vittoria contro l’Inter) per rientrare definitivamente in corsa per la salvezza.

Verona-Torino Under 4.5

Partita più importante per i padroni di casa, alla ricerca di punti per avvicinarsi alla salvezza. La fase offensiva dei granata ha evidenziato evidenti problemi e il pronostico Under 4.5 non dovrebbe sfuggire.

Juventus-Salernitana 1

Juventus chiamata alla vittoria dopo 4 pareggi consecutivi in campionato. La Salernitana è già in vacanza dopo la retrocessione matematica.

Atalanta-Roma MG 1-3 ospite

In palio c’è un posto Champions. Le squadre sono reduci dalle fatiche europee. La squadra di De Rossi potrebbe riscattarsi. Pronostico: MG 1-3 ospite.

Lecce-Udinese x

Il pareggio potrebbe accontentare entrambe: il Lecce per raggiungere la salvezza e l’Udinese per rosicchiare (forse) un punticino alle dirette avversarie.

Fiorentina-Monza Under 4.5

La Fiorentina è già con la testa alla finale di Conference League, il Monza è sempre pericoloso in trasferta. Si preannuncia una partita ‘chiusa’, da Under 4.5.

