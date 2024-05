Un finale ‘Marciniak’ di Real-Bayern: le follie di arbitro e guardalinee nel gol annullato a de Ligt | VIDEO 

CalcioWeb

Epilogo clamoroso in Spagna nella seconda semifinale di Champions League: il Real Madrid si è imposto sul Bayern Monaco al termine di una partita incredibile. Nell’ultimo atto, in programma sabato 1 giugno 2024 a Wembley, la squadra di Carlo Ancelotti dovrà vedersela contro la sorpresa Borussia Dortmund.

Il Bayern Monaco passa in vantaggio con un gol di Alphonso Davies al 68′. Il Real Madrid non sembra in grado di ribaltare il risultato, poi Ancelotti si gioca la carta Joselu. L’attaccante spagnolo si scatena e in pochi minuti nel finale ribalta il risultato per il definitivo 2-1.

Il giallo nel finale

Nei secondi finali della partita si sono scatenate le proteste dei tedeschi per un gol annullato a de Ligt. Gli ospiti vanno alla disperata ricerca del pareggio: lancio su Pavlovic, con Rudiger che la tocca di testa e la palla arriva dentro l’area di rigore al difensore ex Juventus che trova il gol del 2-2.

Ma il gioco era già fermo per un fischio dell’arbitro dopo la segnalazione di fuorigioco da parte del guardalinee. Le immagini non sono chiare in un verso o nell’altro ma l’errore è comunque clamoroso. Infatti, come ormai accade da parecchio tempo, l’azione si fa termine e solo successivamente si fischia. Invece, in questo modo, il Var non può intervenire.

Il doppio errore è clamoroso: il primo del guardalinee che alza subito la bandierina, il secondo dell’arbitro che fischia.

