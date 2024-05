“Senza fiamma”, la stampa francese boccia il Psg: è l’ultima di una lunga serie di debacle

CalcioWeb

Un altro flop in Champions League del Psg. Debacle al Parco dei Principi per la squadra di Luis Enrique contro una squadra nettamente inferiore come il Dortmund: dopo l’1-0 dell’andata, la squadra giallonera si è confermata anche al ritorno con lo stesso risultato.

Al fischio finale si è scatenata la festa dei gialloneri guidati dal sorprendente allenatore Terzic.

Le reazioni dalla Francia

Per i media francesi, l’accostamento con la fiamma olimpica che si accende oggi a Marsiglia e quella del PSG che si è spenta ieri sera al Parc des Princes, è inevitabile. “Senza fiamma” è il titolo in prima pagina de L’Equipe. “Il grande peccato” e “La febbre olimpica”, è la prima pagina di ‘Le Parisien’.

L’Equipe commenta amaramente anche il record di ‘legni’ (sette) colpiti dai parigini fra andata e ritorno: “soltanto i perdenti non hanno fortuna – scrive l’editorialista Vincent Duluc – soltanto quelli che non la provocano abbastanza, la vedono poi fuggire al galoppo”.

E ancora: “La storia ricorderà che i pali erano rotondi, ma che qualche piede era quadrato. Il PSG non è stato fortunato, giocando soltanto un tempo, dimenticando di marcare Mats Hummels sul gol, recitando a lungo uno spartito scolastico e monocorde accordato ai precetti del suo allenatore e non essendo mai pericoloso se non in modo disordinato”.

Le ultime delusioni in Champions League dal 2012

2012/2013: eliminazione ai quarti di finale dal Barcellona

2013/2014: eliminazione ai quarti di finale dal Chelsea

2014/2015: eliminazione ai quarti dal Barcellona

2015/2016: eliminazione ai quarti dal Manchester City

2016/2017: eliminazione agli ottavi di finale dal Barcellona

2017/2018: eliminazione agli ottavi di finale dal Real Madrid

2018/2019: eliminazione agli ottavi di finale dal Manchester United

2019/2020: sconfitta in finale contro il Bayern Monaco

2020/2021: eliminazione in semifinale dal Manchester City

2021/2022: eliminazione agli ottavi di finale dal Real Madrid

2022/2023: eliminazione agli ottavi di finale dal Bayern Monaco

2023/2024: eliminazione in semifinale dal Borussia Dortmund