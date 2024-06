Tutti gli arbitri di Euro 2024, l’elenco completo: prima volta storica per l’Italia!

CalcioWeb

Sono 18 gli arbitri selezionati dalla Uefa per Euro 2024 che si

giocherà in Germania dal 14 giugno al 14 luglio. Per la prima volta in

un torneo internazionale, l’Italia sarà quindi rappresentata da 2

arbitri, Marco Guida e Daniele Orsato. Guida avrà come guardalinee

Filippo Meli e Giorgio Peretti, mentre gli assistenti di Orsato

saranno Ciro Carbone e Alessandro Giallatini. E al VAR ci saranno

anche altri due italiani, Massimiliano Irrati e Paolo Valeri.

Daniele Orsato ha già diretto 3 gare ai Campionati Europei del 2021,

per Marco Guida si tratta invece della prima partecipazione al torneo.

“Euro 2024 – ha dichiarato il direttore generale degli arbitri UEFA

Roberto Rosetti – è l’apice del calcio europeo per squadre nazionali

ed è per questo che abbiamo selezionato i migliori arbitri per

dirigere queste partite. Tutti gli arbitri di Euro 2024 scelti si sono comportati costantemente ai massimi livelli nelle più importanti competizioni UEFA e anche nelle loro competizioni nazionali. Si sono preparati in modo eccezionale per ricoprire questa posizione e abbiamo piena fiducia in loro“.

Tutti gli arbitri degli Europei 2024

Tra i 18 arbitri, ci sono 3 direttori di gara che hanno già diretto gli Azzurri a EURO 2020: Makkelie nella gara inaugurale Italia – Turchia, Taylor negli ottavi di finale Italia – Austria, Vincic nei quarti di finale Belgio – Italia. In 4 invece hanno diretto gare dell’Italia nelle EQ: Letexier in Nord Macedonia – Italia, Turpin in Inghilterra – Italia, Zwayer in Italia – Nord Macedonia, Gil Manzano in Ucraina – Italia.

Nel’elenco dei 18 arbitri per Euro 2024 selezionati, è presente anche l’argentino Facundo Tello insieme a due assistenti, in virtù dell’accordo di cooperazione tra UEFA e CONMEBOL.

Di seguito l’elenco completo di tutti gli arbitri di Euro 2024:

Michael Oliver ( Inghilterra )

) Anthony Taylor ( Inghilterra )

) Artur Soares Dias ( Portogallo )

) Istvan Kovacs ( Romania )

) François Letexier ( Francia )

) Clément Turpin ( Francia )

) Ivan Kruzliak ( Slovacchia )

) Slavko Vinčić ( Slovenia )

) Daniel Siebert ( Germania )

) Felix Zwayer ( Germania )

) Jesús Gil Manzano ( Spagna )

) Glenn Nyberg ( Svezia )

) Sandro Schärer ( Svizzera )

) Halil Umut Meler ( Turchia )

) Danny Makkelie ( Olanda )

) Szymon Marciniak ( Polonia )

) Facundo Tello ( Argentina )

) Marco Guida ( Italia )

) Daniele Orsato (Italia)