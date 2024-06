Juventus, occhi su un top centrocampista della Premier League: McKennie il jolly nella trattativa

CalcioWeb

In attesa della firma ufficiale di Thiago Motta, il ds Giuntoli prepara il terreno per i primi colpi del calciomercato della Juventus. La sessione di mercato estiva dei bianconeri sarà importante per consegnare al nuovo tecnico una squadra adatta alle sue caratteristiche e, soprattutto, rinforzare la rosa di un club che vuole tornare protagonista in Serie A e che vuole far bene anche nella nuova Champions League.

Fra gli obiettivi principali alla voce ‘calciomercato in entrata’ la Juventus ha sicuramente quello di un centrocampista che abbini fisico e qualità e che potrebbe addirittura prendere il posto di Adrien Rabiot nel caso in cui il francese non fosse disposto a rinnovare il contratto che lo lega alla Juventus.

Juventus, le richieste dell’Atalanta per Koopmeiners

Non è un segreto: il primo nome sulla lista di Giuntoli per il calciomercato della Juventus è quello di Teun Koopmeiners. Il problema resta sempre lo stesso: trattare con l’Atalanta. Fresca di vittoria dell’Europa League, l’Atalanta ha visto aumentare il valore (già alto) dei suoi gioielli. Per Koopmeiners la richiesta oscilla tra i 60 e i 70 milioni, l’offerta dei bianconeri non supera i 40. Possibile l’inserimento di contropartite giovani ma i bergamaschi vogliono comunque una sostanziosa offerta cash che difficilmente potrà essere limata solo con l’inserimento di un giovane, per quanto talentuoso.

Juventus su Douglas Luiz: McKennie il jolly

Ecco quindi che le strade del calciomercato della Juventus virano verso la Premier League. I bianconeri hanno messo gli occhi su Douglas Luiz, centrocampista che ha fatto molto bene in stagione nell’Aston Villa guadagnandosi l’accesso alla prossima Champions League. Il brasiliano è anche nel giro della Selecao. La valutazione, anche in questo caso, è molto alta, circa 60 milioni di euro.

La Juventus è però pronta a giocarsi il jolly McKennie, centrocampista che incontra il gradimento dell’Aston Villa e che i bianconeri valutano 30 milioni, cifra che consentirebbe di dimezzare la richiesta degli inglesi e sarebbe decisamente inferiore al costo di Koopmainers.