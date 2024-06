Calciomercato Lazio, blitz biancoceleste: superata la concorrenza della Juventus

CalcioWeb

In casa Lazio si respira un po’ di scetticismo dopo l’addio con il tecnico Igor Tudor e l’arrivo di Marco Baroni. La squadra biancoceleste è reduce da una stagione al di sotto delle aspettative e il presidente Lotito è in contatto con i suoi collaboratori per costruire una squadra all’altezza.

In attesa di definire le strategie per difesa e centrocampo, la Lazio ha effettuato un vero e proprio blitz per un vecchio pallino: Mason Greenwood, grande obiettivo anche della Juventus.

Lazio-Greenwood, la situazione

Secondo le ultime notizie il profilo dell’inglese è stato individuato dalla Lazio come possibile sostituto di Felipe Anderson. La richiesta del Manchester United è sempre di 30 milioni di sterline ma le parti sono in contatto per abbassare le pretese.

Greenwood è un calciatore di grande prospettiva ma condizionato soprattutto dai problemi fuori dal campo. Nell’ultima stagione si è rilanciato al Getafe in una stagione di più alti che bassi. La Lazio ‘pregusta’ un ottimo colpo.