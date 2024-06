Nasce il Napoli di Conte! Budget pesante e 3 top: l’11 titolare per sognare in grande

CalcioWeb

Antonio Conte è atterrato a Capodichino ed è pronto a mettere la firma ufficiale che lo renderà il nuovo allenatore del Napoli. L’annuncio è atteso entro la giornata di domani. Una volta ultima le formalità di rito e preso contatto con la piazza, il primo punto all’ordine del giorno sarà sviluppare le strategie per il calciomercato del Napoli 2024-2025.

Conte è un tecnico esigente e per il la massima “l’importante è partecipare” non esiste, conta competere ai massimi livelli. Per questo motivo il tecnico salentino ha già tracciato una linea da seguire per risollevare il Napoli da una stagione complicatissima e farlo tornare ai fasti dello Scudetto vinto l’anno scorso.

Napoli, il modulo di Conte: difesa a 3, ma davanti?

Il calciomercato del Napoli dovrà, necessariamente, passare dalla scelta del modulo. Conte è un fedelissimo della difesa a 3 che riproporrà anche all’ombra del Vesuvio. Qualche dubbio in più su come la squadra verrà sviluppata dal centrocampo in su. Solitamente Conte opta per il 3-5-2 ma la presenza di Kvaratskhelia, per il quale De Laurentiis proverà a respingere le allettanti offerte a tre cifre del PSG, rende complicata la scelta di un attacco a due. L’esterno georgiano vuole giocare largo, ha bisogno di campo e spazio per sprigionare la sua velocità e il suo talento. Il 3-4-3 (o 3-4-2-1 che dir si voglia) usato al Tottenham con Son e Kulusevski dietro Kane potrebbe essere il modulo adatto a una squadra che oggi ha nei suoi esterni i calciatori di maggior talento.

Il Napoli di Conte: l’11 titolare e gli acquisti

Scelto il modulo, tocca ai calciatori. Il calciomercato del Napoli sarà finanziato dalla cessione di Osimhen che ha una clausola da 120 milioni, cifra pesante che permetterà agli azzurri di fare 3 colpi nell’11 titolare e aggiungere anche qualche pedina alla panchina.

Confermato Meret in porta (occhio però al solo anno di contratto), in difesa il solo Rrahamani è sicuro del posto di titolare. Servono due acquisti: a sinistra Buongiorno del Torino, centrale giovane e italiano che è cresciuto tantissimo nelle ultime stagioni: costa 30-35 milioni. Insieme a lui potrebbe arrivare anche Dragusin, vecchio pallino dei partenopei che, dopo aver impressionato al Genoa risultando uno dei migliori centrali della Serie A fino a gennaio, è poi passato al Tottenham trovando uno scarso minutaggio. Anche qui con una trentina di milioni si potrebbe chiudere.

Passiamo al centrocampo. Importantissima la conferma di Di Lorenzo che Conte proverà a far desistere dalla volontà di lasciare Napoli più volte espressa dall’agente. Il tecnico salentino lo ritiene una pedina fondamentale per il suo gioco sugli esterni. A sinistra Olivera e Mario Rui dovrebbero alternarsi. In mediana confermatissimi Lobotka e Anguissa.

Davanti si gioca a 3: Kvaratskhelia e Politano agiranno ai lati di una punta fisica, in grado di fare gol ma anche e soprattutto di aiutare la manovra permettendo lo scarico del pallone, la protezione della sfera, sponde e gioco a due. Il nome caldo è quello di Romelu Lukaku, vecchio pallino di Conte che ha già vinto con il belga lo Scudetto all’Inter e progetta di provare a ripetersi anche al Napoli.