Croazia-Italia, Caressa si strozza al gol di Zaccagni: “mi stavo uccidendo” | VIDEO

Finale ricco di emozioni quello di Croazia-Italia. Con gli azzurri sotto di un gol e all’apparenza incapaci di trovare il pareggio, decisivo per passare il girone come seconda, l’ultimo pallone è risultato decisivo. Sgroppata di Calafiori con le ultime energie in corpo, palla a sinistra per Zaccagni che, come Del Piero contro la Germania nel 2006, apre il piattone e la mette sotto l’incrocio. L’Italia trova il pareggio allo scadere e si qualifica. La reazione di Fabio Caressa al gol di Zaccagni è diventata ben presto virale.

Il telecronista di Sky Sport, grande voce dei successi dell’Italia negli ultimi anni, ha raccontato con il solito trasporto di sempre la rete finale dell’Italia. “Zaccagni! Il miracolo di Zaccagni!“, ha urlato Caressa al gol di Zaccagni prima di doversi fermare con un colpo di tosse. “Mi stavo uccidendo…“, il commento dopo essersi strozzato con un urlo di gioia e liberazione.

Io vi giuro come facciate a tifare contro rimane per me un mistero.

Io qui non vedo Zaccagni o Chiesa o Scamacca o Barella.

Vedo uno con la maglia azzurra.

Poi fate come cazzo vi pare. pic.twitter.com/S4fvsHLSub — Duca Andrea (@DucaAndrea85) June 24, 2024