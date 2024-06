Euro 2024, Gjasula si prende la scena: 2-2 tra Croazia e Albania, come cambia il girone dell’Italia

CalcioWeb

Due minuti di follia e la Croazia ribalta l’Albania, poi il pareggio a tempo quasi scaduto. Si è concluso 2-2 il primo match della 2ª giornata di Euro 2024, la squadra di Dalic è stata protagonista di una rimonta dopo una prima parte di gara da dimenticare, poi la beffa con un gol subito a tempo quasi scaduto. La compagine di Sylvinho continua a confermarsi una bella realtà in Germania e non ha nessuna intenzione di fermarsi.

L’avvio di partita dell’Albania è ancora da stropicciarsi gli occhi. Il pressing è altissimo e la gara si sblocca dopo 11 minuti grazie a un bel gol di Qazim Laci. La Croazia fa molta fatica e Modric è irriconoscibile. Si va all’intervallo sullo 0-1.

La squadra di Dalic non sembra in grado di cambiare passo. Tra il 74′ e il 76′ si registrano due minuti di follia per l’Albania e la Croazia ribalta il risultato: prima Kramaric trova il pareggio, poi un autogol di Gjasula regala il 2-1. L’Albania non si arrende e in pieno recupero proprio Gjasula firma il definitivo 2-2.

La classifica del Gruppo B di Euro 2024

Spagna 3 Italia 3 Albania 1 Croazia 1