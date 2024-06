Euro 2024, emergenza Germania: preoccupazione per gli ottavi di finale

CalcioWeb

La Germania si è qualificata al primo posto della fase a gironi di Euro 2024 ed è già in campo in vista della sfida degli ottavi di finale contro la seconda del gruppo C, quello di Inghilterra, Danimarca, Slovenia e Serbia.

Il Ct Nagelsmann è in ansia per le condizioni fisiche della squadra. Tah, centrale del Bayer Leverkusen, è infatti squalificato, mentre l’altro centrale, Rudiger, è infortunato e difficilmente potrà recuperare in tempo.

Il difensore del Real Madrid si è accasciato nel corso della partita contro la Svizzera, toccandosi la coscia dolorante. I controlli medici hanno evidenziato un lieve stiramento. “Nulla di drammatico – ha detto Rudi Voeller, team manager della Germania – ma è molto difficile per sabato”.