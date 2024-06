Euro 2024, la Germania vince ma non convince: 2-0 alla Danimarca

CalcioWeb

Continua il programma degli ottavi di finale di Euro 2024 dopo la debacle dell’Italia contro la Svizzera. Alla Signal Iduna Park di Dortmund è andata in scena la gara tra Germania e Danimarca e la sfida si è conclusa sul risultato di 2-0.

La squadra di Nagelsmann ha fatto più fatica del previsto e non ha mai entusiasmato in questa parte della competizione. La compagine di Hjulmand ha disputato una buona prestazione e si è confermata una bella sorpresa.

La partita

Le condizioni meteo sono preoccupanti e l’arbitro manda le squadre negli spogliatoi. Si torna in campo, la Danimarca passa in vantaggio con Andersen ma l’arbitro annulla. Passano pochi minuti e la Germania scatta con un calcio di rigore trasformato da Havertz. Al 68′ è Musiala a fissare il definitivo 2-0. La Germania stacca il pass per i quarti e dovrà vedersela contro la vincente tra Spagna e Georgia.