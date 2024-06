Euro 2024, le giovani ‘Furie’ della Spagna: convocati, 11 titolare e avversarie

CalcioWeb

La Spagna è pronta per Euro 2024. Nell’edizione 2020 la sconfitta contro l’Italia in semifinale, arrivata ai calci di rigore, certificò quanto annunciato dall’allora CT Luis Enrique: squadra forte ma ancora un po’ acerba per vincere a Euro 2020. Quella di Euro 2024 sarà la volta buona? La Spagna parte fra le favorite, un po’ dietro Inghilterra e Francia, ma comunque con 3 Europei un bacheca (1964, 2008, 2012) e la voglia di firmare il poker. Il talento, di certo, non manca.

I convocati della Spagna per Euro 2024

Di seguito la lista dei 26 convocati dal CT De la Fuente, una rosa dall’alto tasso tecnico nella quale spiccano le assenze di Kepa, Balde, Pau Torres, Gavi e Moreno:

Portieri: Unai Simón, Remiro, Raya

Difensori: Jesús Navas, Carvajal, Le Normand, Laporte, Nacho, Vivian, Grimaldo, Cucurella

Centrocampisti: Zubimendi, Rodri, Merino, Fabián Ruiz, Pedri, Fermín, Baena

Attaccanti: Lamine Yamal, Ferran Torres, Dani Olmo, Nico Williams, Ayoze, Morata, Joselu, Oyarzabal

I titolari della Spagna a Euro 2024: modulo e stile di gioco

La Spagna si schiera con un 4-3-3. In porta confermato Unai Simon, portiere titolare ormai da qualche anno nonostante Raya con l’Arsenal abbia fatto molto bene. Difesa a 4 con Carvajal vincitore della Champions League con il Real Madrid e Grimaldo campione di Germania con il Bayer Leverkusen. Al centro il talento Le Normand ad affiancare Laporte che, nonostante il trasferimento in Arabia Saudita, resta titolare in Nazionale.

A centrocampo il talento di Pedri guida il reparto con Fabian Ruiz e Rodri. Trio davanti composto da Yamal, Morata e uno tra Ferran Torres e Dani Olmo.

Il girone della Spagna a Euro 2024: avversarie e calendario

La Spagna è stata inserita nel Girone B, quello dell’Italia. Presenti anche Croazia e Albania. Girone tutt’altro che semplice per la ‘Roja’ che, pur partendo con l’etichetta di favorita, dovrà fare punti contro l’ostica Croazia e contro l’Italia che l’ha già eliminata da Euro 2020. L’Albania non va sottovalutata ma, oggettivamente, è la squadra più debole del girone.

Di seguito il calendario delle partite della Spagna a Euro 2024:

Serbia-Croazia – Sabato 15 giugno, ore 18:00

Spagna-Italia – Giovedì 20 giugno, ore 21:00

Albania-Spagna – Lunedì 24 giugno, ore 21:00