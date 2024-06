FIGC, approvato in positivo il bilancio consuntivo 2023: le cifre

CalcioWeb

Il Consiglio Federale della Figc ha approvato all’unanimità il Bilancio consuntivo 2023, che presenta un risultato positivo di esercizio pari a 2,6 milioni di euro. L’operato della Federazione si è contraddistinto per l’impegno profuso nelle attività di valorizzazione e sviluppo delle potenzialità federali in campo sportivo, commerciale, istituzionale e sociale, nonché per il perseguimento degli obiettivi di buona gestione, con il fine ultimo di assicurare un elevato livello di servizi strettamente connessi ai propri scopi istituzionali legati all’attività del gioco del calcio e agli aspetti sociali ad essa connessi, garantendo i migliori risultati sportivi, organizzativi ed economici.

Il valore della Produzione si attesta a 211,7 milioni di euro, il miglior risultato in un anno senza vittorie internazionali. È quanto riportato dall’Adnkronos.

“È un risultato importante -ha dichiarato in conferenza stampa Gravina- determinato dal grandissimo lavoro della Federazione e dalle scelte di politica federale fatte negli ultimi cinque anni. C’è stato un crescendo importante che è sotto gli occhi di tutti. Il bilancio tiene conto anche dei grandi investimenti di prospettiva sotto il profilo della digitalizzazione, dell’informatizzazione e della valorizzazione di alcuni progetti, compreso quello del calcio femminile che ci ha visti oggi approvare la modifica dei format dei campionati di Serie A e B dalla stagione 2025/26 (12 squadre nel massimo campionato, 14 in quello cadetto, ndr)”.