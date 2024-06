Disastro Italia, ipotesi addio per Spalletti: il principale sostituto e le alternative

CalcioWeb

E’ il momento dei bilanci in casa Italia dopo la brutta eliminazione a Euro 2024 e il giudizio non è di certo positivo. Il percorso all’Europeo è stato disastroso: una vittoria (all’esordio contro l’Albania), un pareggio a 7 secondi dalla fine contro la Croazia e due sconfitte (contro la Spagna e quella decisiva contro la Svizzera).

Nel mirino della critica è finito anche e soprattutto Luciano Spalletti. L’ex allenatore del Napoli si è dimostrato in grande confusione sotto l’aspetto tattico e delle motivazioni e la sua posizione è già in bilico. Il Ct azzurro ha cambiato continuamente modulo e uomini e soprattutto a preoccupare è stata la mancanza di gioco. Spalletti è crollato prima della partita contro al Croazia.

La situazione Spalletti e gli eventuali sostituti

La disfatta azzurra potrebbe portare al ribaltone in panchina. La situazione sarà più chiara dopo l’incontro con Gravina.

Iniziano a circolare i nomi del possibile sostituto e le soluzioni sono di primo livello. Il candidato principale è Massimiliano Allegri, reduce dall’addio alla Juventus. Il livornese è senza panchina e potrebbe tornare subito in corsa sulla panchina della Nazionale. Un profilo molto importante è anche quello di Claudio Ranieri. L’ex Cagliari ha annunciato l’addio alle squadre di club ma potrebbe mettersi in gioco in una Nazionale. In gioco anche Stefano Pioli dopo l’addio al Milan.