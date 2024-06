Mondiale per Club, “ci pagano troppo poco”: Ancelotti e il Real Madrid fuori!

CalcioWeb

Carlo Ancelotti dice no al nuovo Mondiale per Club. La notizia arriva dall’Italia e rischia di innescare un vero e proprio effetto domino sul nuovo format della competizione previsto per l’estate del 2025. Intervistato ai microfoni di “Il Giornale”, Ancelotti ha detto, senza troppi giri di parole, che il Real Madrid non prenderà parte alla nuova edizione del Mondiale per Club.

La competizione, in programma tra il 15 giugno e il1 3 luglio in America, allargata a 32 squadre, ha incontrato il fastidio di diversi protagonisti del pallone, calciatori compresi, che si sono lamentati per la grande quantità di partite aggiuntive in un calendario praticamente senza tregua.

“La Fifa se lo scorda, calciatori e club non parteciperanno a quel torneo. Una partita sola del Real Madrid vale 20 milioni e la Fifa vuole darci quella cifra per tutta la coppa. Negativo. Come noi altri club rifiuteranno l’invito“, ha dichiarato Ancelotti sottolineando che anche l’aspetto economico della competizione, tanto decantato al momento dell’annuncio, non risulta poi così soddisfacente.