Il Portogallo travolge 0-3 la Turchia: CR7 assistman e clamoroso autogol | CLASSIFICA

Il Portogallo vince e convince. Dopo aver superato la Repubblica Ceca con un po’ di fatica nella gara inaugurale, pur mantenendo sempre il pallino del gioco contro una squadra chiusa e in una partita alquanto ostica, i lusitani si prendono la sfida contro la Turchia, con in palio il primo posto nel girone, con un netto 0-3.

La squadra del CT Martinez ottiene una vittoria rotonda, mai messa in dubbio fin dalle prime battute. Sblocca la gara Bernardo Silva, poi il clamoroso e comico autogol di Akaydin che beffa il proprio portiere (VIDEO) e nel finale c’è spazio anche per CR7. Cristiano Ronaldo, al 6° Europeo in carriera (mai nessuno come lui) si veste da assistman: nell’1vs1 con il portiere turco mette da parte la gloria personale e appoggia per un facile tap-in di Bruno Fernandes che chiude i conti.

La classifica del Girone F di Euro 2024

Portogallo 6 Turchia 3 Repubblica Ceca 1 Georgia 1