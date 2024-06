Ripescaggi Serie C, una squadra trema: iscrizione a rischio, chi può beneficiarne

CalcioWeb

Colpo di scena sul fronte ripescaggi o riammissioni nel campionato di Serie C: la situazione delicata è quella dell’Ancona a causa del mancato pagamento, al momento, degli stipendi di marzo e aprile ai tesserati. Il club dovrà corrispondere la cifra entro stasera a mezzanotte.

Sono ore di grande apprensione in casa biancorossa. Nella sede del club, in via Schiavoni, è arrivato anche il sindaco Daniele Silvetti che si sta adoperando per cercare di sistemare la situazione. Il primo cittadino è in contatto con Mauro Canil, azionista al 5% della società, con l’amministratore delegato Roberta Nocelli.

La situazione e l’eventuale ripescaggio/riammissione

Secondo le ultime notizie il sindaco ha inviato anche un messaggio al patron malese dell’Ancona, Tony Tiong, ma non ha avuto risposta. La società è in regola con la fideiussione ma la situazione rischia di complicarsi per il mancato pagamento degli stipendi delle mensilità di marzo e aprile.

Se l’Ancona, entro mezzanotte, non dovesse risolverebbe il problema e non dovesse presentare la domanda lascerebbe un posto libero per la riammissione della Recanatese. L’Ancona potrebbe decidere in ogni caso di presentare la documentazione: in questo caso sarebbe il Milan Under 23 ad ottenere il ripescaggio dopo l’eventuale bocciatura della domanda presentata dall’Ancona.