Roland Garros, Musetti sfiora l’impresa: Djokovic vince al 5° set e nega a Sinner il n° 1

Mentre l’attenzione del mondo sportivo era concentrata sulla finale di Champions League con protagonista Carlo Ancelotti, nel tennis un italiano sfiorava l’impresa e un altro rinviava l’appuntamento con un traguardo storico. Entrambi per colpa di Novak Djokovic. Il campione serbo, numero 1 al mondo, non ci sta ad abdicare anche se contro Musetti è andato vicinissimo alla sconfitta che avrebbe consegnato a Jannik Sinner lo scettro di numero 1 del tennis mondiale.

Match intenso e lunghissimo quello dei sedicesimi di finale del Roland Garros andato in scena alle 22:40 e concluso dopo oltre 4 ore a notte inoltrata. Una battaglia conclusa in 5 set in cui Djokovic è andato sotto nel punteggio ed è stato costretto a rimontare un ottimo Musetti arrivato (comprensibilmente) scarico nel finale. Il match è terminato 7-5 / 6-7 (6-8) / 2-6 / 6-3 / 6-0 in favore di Djokovic.

In caso di sconfitta Sinner sarebbe diventato numero 1 al mondo indipendentemente dal proprio risultato nello Slam parigino. Un appuntamento che sembra ormai solo questione di tempo: ma Djokovic sembra intenzionato a fare di tutto affinchè questo tempo duri il più a lungo possibile.