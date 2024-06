Serie A, spettatori da record nel 2023/24: la media mai così alta dal 1998

CalcioWeb

Il campionato di Serie A è andato in archivio ed è arrivato il momento dei bilanci. Il massimo torneo italiano è sempre seguito dai tifosi con grande passione e secondo quanto riporta ‘Calcio e Finanza’ la stagione che si è appena conclusa ha fatto registrare la media spettatori più alta dalla stagione 1997/98 a oggi con una media di 30.911 di media a partita.

Il dato è in continua crescita considerando che nelle prime sette posizioni in classifica rientrano tutte le ultime stagioni calcistiche, escludendo ovviamente i campionati colpiti dal Covid.

La media spettatori

Il peggior dato delle ultime stagioni risale alla stagione 2006/2007 con una media bassissima di appena 19.307. Lo scandalo Calciopoli ha evidentemente lasciato strascichi. Le presenze sono andate via via crescendo fino a toccare il record della stagione che si è appena conclusa. Negli ultimi 8 anni la Serie A ha recuperato quasi 9mila spettatori di media per una crescita del 40%.

1997/98 – 31.223 spettatori in media

spettatori in media 2023/24 – 30.911 spettatori in media

spettatori in media 1998/99 – 30.762 spettatori in media

spettatori in media 1999/00 – 30.025 spettatori in media

spettatori in media 2022/23 – 29.519 spettatori in media

spettatori in media 2000/01 – 29.348 spettatori in media

spettatori in media 2003/04 – 25.675 spettatori in media

spettatori in media 2004/05 – 25.586 spettatori in media

spettatori in media 2018/19 – 25.481 spettatori in media

spettatori in media 2002/03 – 25.474 spettatori in media

spettatori in media 2008/09 – 25.163 spettatori in media

spettatori in media 2009/10 – 24.949 spettatori in media

spettatori in media 2017/18 – 24.706 spettatori in media

spettatori in media 2010/11 – 24.347 spettatori in media

spettatori in media 2012/13 – 23.412 spettatori in media

spettatori in media 2007/08 – 23.395 spettatori in media

spettatori in media 2013/14 – 23.351 spettatori in media

spettatori in media 2011/12 – 22.604 spettatori in media

spettatori in media 2015/16 – 22.234 spettatori in media

spettatori in media 2016/17 – 22.217 spettatori in media

spettatori in media 2014/15 – 22.083 spettatori in media

spettatori in media 2005/06 – 21.904 spettatori in media

spettatori in media 2006/07 – 19.307 spettatori in media