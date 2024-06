Serie C, Mimmo Toscano è a Catania: in arrivo firma e annuncio | FOTO

CalcioWeb

Inizia una nuova avventura in Serie C per Mimmo Toscano dopo la bella promozione sulla panchina del Cesena. Il classe 1971 è uno specialista in promozioni e ha deciso di accettare il corteggiamento del Catania, alla ricerca di una certezza in panchina dopo l’ultima stagione negativa.

L’ex allenatore della Reggina è arrivato all’ora di pranzo nella sede del club rossoblù accompagnato dal suo agente. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, l’allenatore si è diretto al secondo piano degli uffici in attesa dell’arrivo del vicepresidente e dei collaboratori. In arrivo la firma e l’annuncio ufficiale.

Il Catania è una piazza storica per il calcio italiano e la proprietà è molto ambiziosa. La dirigenza è già attivissima sul calciomercato con il chiaro obiettivo di costruire una corazzata in grado di conquistare la promozione in Serie B.