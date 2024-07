Calciomercato Foggia, nuovo innesto in difesa: arriva Felicioli dalla Pergolettese

CalcioWeb

Altro movimento di calciomercato in entrata per il Foggia. È ufficiale l’arrivo di Gian Filippo Felicioli, classe 1997, reduce dall’esperienza con la maglia della Pergolettese.

Il comunicato del club

“Il Calcio Foggia 1920 comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gian Filippo Felicioli che si lega al club rossonero fino al 30 giugno 2026 con opzione di rinnovo.

Felicioli, difensore classe 1997 nato a San Severino Marche (MC), cresce calcisticamente nella giovanili del Milan. Nel 2015 fa il suo esordio in serie A. Nel 2016/2017 approda in prestito all’Ascoli, in serie cadetta. Poi è la volta del Verona e del Perugia.

Nella stagione 2019/2020 passa al Venezia che lo gira in prestito all’Ascoli. Nelle ultime due stagioni veste i colori del Cittadella e della Pergolettese. Dal 2012 al 2017 indossa la maglia della nazionale italiana nelle categorie U15-16-17-18-19-20-21 per un totale di 32 presenze e 4 gol. Nella sua carriera ha totalizzato – tra i club di serie A, B e C – 159 presenze, 2 gol e 15 assist.”

Le sue prime parole in rossonero

“Sono felice di mettermi in gioco in questa nuova esperienza con il Foggia. È la prima volta che gioco nel girone C della serie C e non vedo l’ora di dare il mio contributo. Benvenuto Gian Filippo.”