Calciomercato Mantova, ufficiale la cessione di Monachello: biennale con il Lumezzane

Il Mantova ha ufficializzato una cessione sul calciomercato: è finita l’avventura di Gaetano Monachello, pronto a mettersi in mostra dalla prossima stagione al Lumezzane, nel campionato di Serie C. Il classe 1994 è un attaccante di grande esperienza e nelle ultime avventure ha indossato le maglie di Ascoli, Pescara, Pordenone, Venezia e Modena.

“Mantova 1911 comunica il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Gaetano Monachello al Lumezzane. Il Mantova ringrazia “il Monaco” per impegno ed abnegazione dimostrati in questi anni con la casacca biancorossa indosso. Momenti belli come la promozione in serie B, altri meno. Tutti, indistintamente contraddistinti da un legame forte, capace di rendere i rapporti speciali, professionali ma soprattutto umani.

In bocca al lupo, Monaco, per la nuova avventura: noi facciamo tutti il tifo per te”, si legge sul sito del Mantova.