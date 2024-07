Calciomercato Salernitana, due cessioni: una al Verona (con contropartita) e una all’Empoli

CalcioWeb

Sono ore caldissime in casa Salernitana tra calciomercato e futuro. Il percorso del presidente Iervolino in granata è destinato ad interrompersi a stretto giro di posta e il ds Petrachi è in trattativa per definire altre cessioni e regalare disponibilità economica al club.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ è stato raggiunto l’accordo con l’Hellas Verona per il trasferimento di Kastanos. Il calciatore sosterrà a breve le visite mediche e firmerà con il club gialloblù. L’operazione è stata conclusa a titolo definitivo per 1,2 milioni di euro con Yayah Kallon in prestito come contropartita.

Operazione con l’Empoli

L’Empoli ha messo nel mirino Lassana Coulibaly. Secondo le ultime notizie il club avrebbe messo sul piatto 3 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del centrocampista maliano.