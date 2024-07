Calciomercato Sampdoria, colpo dall’Inter: superati i 10.000 abbonamenti!

CalcioWeb

Un colpo di mercato dall’Inter e la quota abbonamenti vola. In casa Sampdoria l’entusiasmo è alle stelle in vista dell’inizio della prossima stagione di Serie B e il chiaro obiettivo è quello di raggiungere la promozione diretta. Il club è scatenato sul calciomercato e la squadra di Pirlo sempre più forte.

“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo temporaneo annuale con diritto di opzione e contro-opzione dal F.C. Internazionale i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Ebenezer Akinsanmiro (nato a Lagos, Nigeria, il 25 novembre 2004). Il centrocampista si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2028″.

Vola la campagna abbonamenti

Partenza col botto per ‘In ogni angolo della città’, la campagna abbonamenti alle gare casalinghe della Sampdoria per il prossimo campionato di Serie BKT 2024/25. In una settimana esatta sono già oltre 10.000 i tifosi blucerchiati che hanno rinnovato in prelazione il proprio posto al “Ferraris”.