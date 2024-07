Calciomercato Sampdoria, la proposta dell’Inter per Leoni e la risposta blucerchiata

CalcioWeb

Giovanni Leoni è considerato un grande prospetto in grado di imporsi ad alti livelli anche nel campionato di Serie A. Il difensore della Sampdoria è stato riscattato dal Padova per 1,5 milioni di euro ed è partita una vera e propria asta per assicurarsi le prestazioni del calciatore.

Si tratta di un difensore centrale classe 2006, forse fisicamente e già pronto per una stagione da alto livello. Il giovane talento è finito nel mirino delle big ed è sotto osservazione soprattutto dall’Inter.

L’offerta dell’Inter

Secondo le ultime notizie l’Inter avrebbe messo sul piatto 3 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni di Giovanni Leoni. La Sampdoria ha rispedito al mittente l’offerta: la richiesta è almeno del doppio, 6 milioni di euro.

Pietro Accardi vorrebbe inoltre trattenere il calciatore un’altra stagione in blucerchiato (anche in prestito) e potrebbe accettare l’inserimento di una contropartita per abbassare il prezzo.