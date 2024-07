Calciomercato Sudtirol, il difensore Jonas Heinz passa in Serie C

CalcioWeb

Ufficialità in casa Sudtirol: il club ha definito la cessione in Serie C di Jonas Heinz. “L’FC Südtirol comunica di aver ceduto a titolo definitivo alla società Casertana Football Club i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Jonas Heinz, 21enne, difensore rientrato dall’esperienza a titolo temporaneo alla Fermana, in Serie C, a cui era approdato nello scorso mese di gennaio dopo la prima parte di stagione in forza al Taranto.

L’FC Südtirol rivolge un caloroso ringraziamento a Jonas Heinz e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni, personali e di squadra”.

Chi è Jonas Heinz

Jonas Heinz, nato il 21 marzo, 182 centimetri di altezza, piede destro, è un terzino di destra in grado di giocare anche come centrale difensivo.

E’ maturato al Sudtirol, arrivando al debutto in Serie C nella stagione 2021-2022, nelle ultime stagioni ha maturato preziosa esperienza in C con le casacche di Torres, Taranto e Fermana, collezionando circa 30 presenze.