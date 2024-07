Scintille in USA-Uruguay, Pulisic furioso: l’arbitro rifiuta di stringergli la mano | VIDEO

CalcioWeb

E’ finita tra mille polemiche l’avventura degli USA in Copa America. I padroni di casa sono stati eliminati dopo la sconfitta contro l’Uruguay. Christian Pulisic e i compagni per tutta la partita hanno dovuto fare i conti con alcune decisioni molto discutibili da parte dell’arbitro Kevin Ortega.

Il confronto tra Pulisic e Ortega

Abbattuto per l’eliminazione, Pulisic si è avvicinato ai tre arbitri presenti in campo, salutando i due assistenti con una stretta di mano. Quando è toccato a Ortega però, il direttore di gara è rimasto con le braccia incrociate dietro la schiena, nonostante il giocatore avesse la sua mano ben tesa per salutarlo. Un gesto che ha provocato la reazione stizzita del giocatore del Milan che ha detto qualcosa al peruviano prima di andarsene. Poco prima, a dirla tutta, Pulisic aveva invitato la terna arbitrale ad andare a festeggiare la vittoria con l’Uruguay in maniera alquanto provocatoria.

USA-Uruguay: proteste sul gol di Olivera

La rabbia di Pulisic è scaturita da un episodio in particolare: in occasione del gol della vittoria dell’Uruguay gli statunitensi si sono lamentati per un sospetto fuorigioco, evidenziato da diversi replay che mostravano il difensore del Napoli Mathias Olivera ben oltre la linea degli avversari. Ortega ha deciso di convalidare la rete che ha condannato gli Stati Uniti nonostante le animate polemiche.