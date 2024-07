Formula 1, doppietta Mercedes a Spa! Russell inventa la strategia vincente

CalcioWeb

Partiva dalla 6ª casella George Russell, quasi senza speranze di vittoria, con il compagno Hamilton che a metà gara stava dominando. Allora arriva il genio del pilota. Il genio di un pilota che corre sempre da ‘tutto o niente’, come piace ai tifosi, come le leggende del passato (Villenueve, Senna, Lauda…).

“Proviamo la sosta singola“, dice Russell via radio. La follia, per tutti una strategia insensata, non per la Mercedes n.63. Gestione gomma fenomenale e difesa da campione sono gli ingredienti che mandano Russell e Mercedes in vacanza da vincitori dell’ultimo gran premio prima della sosta estiva. La F1 ha bisogno di questa follia, ha bisogno di questi piloti, non di gare scritte al computer e oggi ne è la piena dimostrazione. Sarà frustato Hamilton, ma difronte ad una magia del genere, si possono solo fare gli applausi al rivale.

Dietro i Mercedes sale sul podio Piastri, altra ottima prestazione del talento australiano. A differenza del compagno Norris che commette orrori su orrori perdendo una vittoria alla portata. La Ferrari chiude 4ª e 7ª ancora in cerca di una velocità costante nell’arco del gran premio, mente Verstappen è 6º.Tra gli altri ottimo punto per l’Alpine, che chiude 10ª con Ocon e per Alonso 9º con un Aston Martin in caduta libera.

La classifica piloti di Formula 1 dopo il GP del Belgio

Max Verstappen (Red Bull) 275 Lando Norris (McLaren) 197 Charles Leclerc (Ferrari) 174 Oscar Piastri (McLaren) 163 Carlos Sainz (Ferrari) 160 Lewis Hamilton (Mercedes) 143 George Russell (Mercedes) 141 Sergio Perez (Red Bull) 129 Fernando Alonso (Aston Martin) 47 Lance Stroll (Aston Martin) 24 Nico Hulkenberg (Haas) 22 Yuki Tsunoda (Racing Bulls) 22 Daniel Ricciardo (Racing Bulls) 12 Oliver Bearman (Ferrari) 6 Pierre Gasly (Alpine) 6 Kevin Magnussen (Haas) 5 Alexander Albon (Williams) 4 Esteban Ocon (Alpine) 3 Valtteri Bottas (Kick Sauber) 0 Guanyu Zhou (Kick Sauber) 0 Logan Sargeant (Williams) 0

Classifica Costruttori F1

Red Bull 414 McLaren 362 Ferrari 338 Mercedes 283 Aston Martin 71 Racing Bulls 34 Haas 27 Alpine 9 Williams 4 Kick Sauber 0