Rinnovo Inzaghi-Inter, è ufficiale: le cifre, è l’allenatore più pagato della Serie A

Nessun dubbio da ambo le parti. Il rinnovo di Simone Inzaghi con l’Inter non è mai stato in discussione. L’accordo è stato trovato senza grossi problemi, la volontà di proseguire insieme non è mai vacillata, in particolar modo dopo lo Scudetto vinto, ciliegina sulla torta dopo 3 anni in cui i trofei non sono certamente mancati, ma si attendeva con ansia l’affermazione massima in ambito nazionale.

Le tempistiche si sono dilatate un po’, questo è innegabile, tra volata Scudetto, situazione Zhang, insediamento di Oaktree e offseason. Ma nel pomeriggio odierno è arrivata la firma: Simone Inzaghi ha messo nero su bianco il rinnovo di contratto con l’Inter fino al 2026. Guadagnerà 6.5 milioni di parte fissa più bonus diventando l’allenatore più pagato in Serie A insieme ad Antonio Conte.

Il comunicato ufficiale

“FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Simone Inzaghi. Grazie al nuovo accordo, il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2026”, si legge sul sito del club nerazzurro.

Le parole dell’allenatore

“Sono felicissimo del rinnovo di contratto, ringrazio la società. Mi sento a casa, mi sento apprezzato ed è questa la cosa che conto più di tutto.

Non siamo mai stati lontani in questi mesi. Ringrazio la nuova proprietà e tutti i dirigenti”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, in conferenza stampa dopo il rinnovo di contratto con il club nerazzurro fino al 2026.