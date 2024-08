ATP Montreal, Sinner polemico dopo la sconfitta contro Rublev

CalcioWeb

Jannik Sinner è stato sconfitto ai quarti di finale all’ATP Montreal da Rublev. Il numero uno al mondo non è ancora al 100% dopo i problemi degli ultimi giorni. L’italiano non ha gradito qualche critica di troppo e dopo la partita si è sfogato.

“Non voglio darmi una percentuale perché non mi piace, però sicuramente la forma generale è lontana dal 100% e non è dove vorrei. Rublev ha giocato molto bene, io ho alzato il livello nel secondo set ma ad oggi non sono in grado di tenere quel livello lì”, sono state le prime parole.

Sinner polemico

Poi non ha risparmiato qualche frecciata. “Ricordo che ho raggiunto sempre i quarti in tutte le competizioni che ho giocato. Ho vinto tante partite e ne ho perse veramente poche, con oggi siamo a 5 sconfitte in stagione. Non vedo il problema, anzi penso di avere una grande continuità di risultati”, conclude Sinner.