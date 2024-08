Calciomercato Fiorentina: blitz per portiere, centrocampista e attaccante! Il nuovo 11 di Palladino

CalcioWeb

La Fiorentina di Raffaele Palladino è quasi al completo. Si avvicina l’inizio della stagione 2024/2025 e il club viola si avvicina all’esordio con ambizioni importanti tra Serie A e Conference League. L’addio di Vincenzo Italiano non è passato di certo inosservato ma il club viola ha deciso di affidarsi ad un allenatore preparato come l’ex Monza.

La dirigenza ha già chiuso l’arrivo di calciatori importanti e in grado di imporsi ad alti livelli nel campionato di Serie A: in difesa è arrivato Marin Pongracic, calciatore croato ex Lecce in grado di sostituire al meglio Milenkovic. Sulla trequarti la Fiorentina si è assicurata le prestazioni di un pupillo del tecnico: Andrea Colpani è stata una rivelazione dell’ultima stagione e dovrà confermarsi anche in maglia viola.

In attacco la scommessa si chiama Moise Kean. L’ex Juventus è un attaccante di grandissima qualità e con la maglia della Fiorentina potrebbe raggiungere la definitiva consacrazione anche sotto l’aspetto realizzativo.

Altri tre innesti e come cambia l’11

In porta la Fiorentina ha avviato i contatti per David De Gea. Lo spagnolo è svincolato da un anno dopo l’esperienza al Manchester United e potrebbe chiudere la carriera in Italia. I viola potrebbero sacrificare Terracciano.

Il prescelto per il ruolo di centrocampo è Tanner Tessmann. I viola e il Venezia hanno raggiunto l’intesa sulla base di 6 milioni di euro e anche il calciatore ha dato l’ok al trasferimento. La trattativa è stata frenata dalla richiesta di commissioni ma dovrebbe sbloccarsi a breve. L’alternativa è Bove della Roma. In attacco è praticamente fatta per Albert Gudmundsson dal Genoa. Le parti hanno raggiunto l’accordo in prestito per 7 milioni di euro più riscatto fissato a 20. Nico Gonzalez non farà più parte della rosa a disposizione di Palladino.

Sul fronte del modulo l’ex Monza ha le idee chiare: sarà un 3-4-2-1. In porta spazio a De Gea, poi la difesa formata da Quarta, Pongracic e Ranieri. A centrocampo Dodo, Mandragora, uno tra Tessman e Bove e Parisi sulla sinistra. Gudmundsson e Colpani alle spalle di Kean.