Calciomercato, Joao Pedro rompe con Mourinho e torna in Serie A: è testa a testa

L’ultima esperienza di Joao Pedro con la maglia del Fenerbahce non è stata di certo entusiasmante e il brasiliano naturalizzato italiano è destinato al ritorno nel campionato di Serie A. Negli ultimi giorni è andata in scena la rottura con l’allenatore Mourinho e la cessione già in questa sessione di mercato è certa.

Il calciatore non ha bisogno di presentazioni ed è ancora in grado di imporsi nel massimo campionato italiano. E’ una vecchia conoscenza per il passato al Cagliari e in carriera ha indossato anche le maglie di Vitória Guimarães, Penarol, Santos, Estoril Praia e Gremio.

Testa a testa in Serie A

La trattativa con la Salernitana, squadra del campionato di Serie B, non è andata in porto e rischia di saltare definitivamente. Il club granata, infatti, deve fare i conti con questioni societarie e l’affare è stato bloccato.

Si preannuncia un testa a testa di calciomercato in Serie A con due squadre in contatto con l’ex Cagliari: si tratta di Genoa e Verona, protagoniste di un ottimo esordio in Serie A.