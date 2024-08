Calciomercato Juventus, ecco Nico Gonzalez! Le cifre dell’accordo con la Fiorentina

CalcioWeb

Nico Gonzalez alla Juventus! Si è sbloccata la trattativa di calciomercato per l’arrivo in bianconero dell’attaccante della Fiorentina, ‘oggetto’ del desiderio di Thiago Motta per il ruolo di esterno d’attacco a destra. La trattativa, già avviata da tempo, è stata definita nelle ultime ore.

Secondo gli aggiornamenti, Juventus e Fiorentina hanno raggiunto l’accordo sulla base di 38 milioni tra base fissa e bonus. Le parti sono in contatto anche per il passaggio di Kostic in viola ma la trattativa non è collegata a quella di Nico Gonzalez.

Le altre trattative

La Juventus ha intenzione di completare il reparto avanzato con altri due innesti ed i nomi non sono un mistero. Per la trequarti si continua a lavorare per Koopmeiners dell’Atalanta, per il ruolo di esterno a sinistra è testa a testa tra Conceicao e Sancho.