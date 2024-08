Calciomercato Lazio, arriva il sostituto di Immobile! Il nuovo 11 di Baroni, missione Champions | FOTO

CalcioWeb

La Lazio prende sempre più forma e l’organico a disposizione di Marco Baroni è quasi al completo. L’inizio del campionato di Serie A è ormai alle porte e l’obiettivo del club biancoceleste è quello di riscattare l’ultima deludente stagione prima con Maurizio Sarri in panchina e poi con Igor Tudor.

Il presidente Claudio Lotito ha deciso di affidare la panchina a Marco Baroni, allenatore reduce da un vero e proprio miracolo al Verona. La squadra ha fatto i conti con la pesante cessione di Ciro Immobile, attaccante già grande protagonista con la nuova maglia del Besiktas. La Lazio ha individuato il nome del sostituto e la trattativa è ben avviata: si tratta di Vitor Roque, calciatore brasiliano del Barcellona.

Secondo le ultime notizie il calciatore avrebbe dato priorità al club biancoceleste e l’arrivo in Italia è sempre più vicino. La richiesta dei blaugrana è di 40 milioni di euro ma le parti sono in contatto per studiare la formula del trasferimento.

Come cambia l’11 di Baroni

Il tecnico Marco Baroni potrebbe alternare due moduli nel corso della stagione: il 4-3-3 e il 4-2-3-1. In porta confermatissimo Provedel e in difesa spazio a Lazzari, Gila e Romagnoli. Il volto nuovo è Nuno Tavares, terzino sinistro ex Arsenal.

A centrocampo Rovella è considerato un possibile punto fermo e potrebbe formare una coppia competitiva con Guendouzi. Poi un vero e proprio jolly: Castrovilli, ex Fiorentina, è in grado di agire da centrocampista nel 4-3-3 e da trequartista nel 4-2-3-1. Sulla sinistra confermatissimo Zaccagni, protagonista di un buon Europeo con la maglia della Nazionale italiana. A destra il nuovo arrivo Noslin dal Verona (è in grado di giocare anche da prima punta).

Con ogni probabilità il peso dell’attacco sarà sulle spalle di Vitor Roque, calciatore solo 19enne ma considerato già pronto ad una stagione di altissimo livello in un campionato come quello di Serie A.