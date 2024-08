Calciomercato Udinese, la decisione di Sanchez sul grande ritorno

CalcioWeb

Alexis Sanchez è svincolato dopo l’esperienza all’Inter ed è alla ricerca di una nuova esperienza nel campionato di Serie A. Il calciatore è ancora in grado di imporsi ad alti livelli e non ha bisogno di presentazioni sotto l’aspetto qualitativo e realizzativo.

Il cileno è pronto al grande ritorno all’Udinese dopo l’esperienza dal 2008 al 2011. La trattativa di calciomercato è arrivata nella fase finale.

I dettagli

Secondo quanto riferito da Sky Sport il cileno ha chiamato l’Udinese, dicendogli di voler tornare per aiutare la squadra a raggiungere l’Europa. Le parti sono in contatto per limare gli ultimi dettagli sull’ingaggio.