Olimpiadi, l’Italvolley femminile in semifinale: definito l’avversario, il tabellone

L’Italvolley femminile vola alle Olimpiadi di Parigi 2024: le azzurre sono state protagoniste di una prestazione perfetta nella gara dei quarti di finale contro la Serbia. Le azzurre dovranno vedersela in semifinale contro la Turchia.

La pallavolo femminile azzurra approda in semifinale per la prima volta nella storia dopo le eliminazioni ai quarti di finale del 2004, 2008, 2012 e 2021. Un successo storico, dunque, considerando anche che è la prima volta che le due squadre di pallavolo sono entrambe in semifinale nello stesso torneo.

La squadra del ct Julio Velasco si è imposta nettamente nei quarti di finale sulla Serbia 3-0 (26-24, 25-20, 25-20). Le azzurre entrano così in zona medaglie e giovedì affronteranno in semifinale la Turchia, mentre nell’altra semifinale si sfideranno Stati Uniti e Brasile.

Le semifinali

Brasile-Usa

Turchia-Italia