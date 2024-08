Olimpiadi di Parigi 2024, Paltrinieri pensa al ritiro: “ho bisogno di fermarmi”

CalcioWeb

“Mi fermerò e mi fermerò tanto. Voglio prendermi un periodo di pausa. Non so se è stata la mia ultima gara, voglio prendermi del tempo per decidere e per dedicarmi ad altre cose. Ripeto, ho bisogno di fermarmi, sono stati tre anni molti intensi da Tokyo a Parigi“.

A dichiararlo è Gregorio Paltrinieri dopo essere arrivato nono nella 10 km nelle acque della Senna alle Olimpiadi di Parigi 2024. “E’ stata molto complicata, difficilissima. Non avevo mai provato il percorso e non sapevo cosa aspettarmi. In più ho fatto tanta fatica a trovare la mia nuotata oggi, soprattutto a favore di corrente. Quando gli altri hanno cambiato il ritmo io non ce l’ho fatta“.