Olimpiadi, italiani paperoni: chi ha guadagnato di più? Le cifre incassate dai medagliati

Come Tokyo ma con due ori in più. L’Italia chiude le Olimpiadi di Parigi 2024 con 40 medaglie, 12 delle quali d’oro. Un bottino importante per la spedizione azzurra che si conferma in top 10 nel medagliere e rimpiange qualche quarto posto di troppo (impressionante ‘l’altro medagliere’) che avrebbe permesso non solo di superare l’edizione giapponese ma anche di far schizzare verso l’alto il numero complessivo di medaglie.

Stesso numero di medaglie ma maggiore esborso economico. Si parla di 2.760.000 euro in più, ‘colpa’ delle pallavoliste che hanno vinto l’oro moltiplicando il premio x13. Ogni oro è valso 180.000 euro, ogni argento 90.000, ogni bronzo 60.000. Il trionfo di Paola Egonu e compagne è costato, dunque, 2.340.000 euro totali.

Dopo Tokyo 2021 il Coni corrispose 7.050.000 euro ai medagliati azzurri, 73 atleti in totale (18 da primo, 17 da secondo, 38 da terzo posto). Questa volta sono stati 87 gli atleti (31-29-27), pari a 9.810.000 di euro. Ma quanto hanno guadagnato, singolarmente, gli atleti italiani alle Olimpiadi di Parigi 2024?

Alice D’Amato la più pagata, la classifica dei medagliati

L’atleta italiana che è tornata a casa dalle Olimpiadi con la somma più importante in tasca, è stata Alice D’Amato. La ginnasta azzurra ha vinto l’oro nel corpo libero (180.000 euro) e l’argento di squadra (90.000 euro) per un totale di 270.000 euro. Nella passata edizione il più pagato era stato Marcell Jacobs con due ori e 360.000 euro complessivi.

Segue sul podio Thomas Ceccon con un oro nei 100 rana (180.000 euro) e un bronzo nella staffetta 4×100 sl (60.000 euro) per un totale di 240.000 euro. Due medaglie d’argento per Filippo Macchi, nel fioretto individuale e a squadre, per un totale di 180.000 euro.

Seguono Simone Consonni, Filippo Ganna, Manila Esposito e Gregorio Paltrinieri con un argento e un bronzo per un totale di 150.000 euro a testa.