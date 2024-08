Olimpiadi Parigi 2024, gli ultrà del calcio francese al servizio degli sport minori. L’idea rivoluzionaria degli organizzatori dei Giochi

CalcioWeb

Gli organizzatori delle Olimpiadi di Parigi 2024 stanno adottando un approccio innovativo per garantire che tutti gli eventi dei Giochi siano accompagnati da un tifo caloroso e appassionato.

In una mossa inusuale, hanno deciso di coinvolgere i gruppi ultrà del calcio francese per animare le tribune di discipline sportive tradizionalmente meno seguite, come il badminton e la scherma trasformando le competizioni in veri e propri spettacoli, con un tifo degno delle partite di calcio.

Come funziona

L’idea nasce dalla necessità di evitare spalti vuoti o poco coinvolti, un’immagine che potrebbe danneggiare non solo il morale degli atleti ma anche la percezione televisiva dell’evento.

Gli ultrà, noti per la loro passione e dedizione, sono stati distribuiti nei vari impianti sportivi in base alle loro preferenze e sensibilità. Anche un piccolo gruppo di tifosi, posizionato strategicamente, è in grado di accendere l’entusiasmo sugli spalti e trasformare l’atmosfera della competizione.

I benefici

Un tifo caloroso attira più spettatori, aumentando le vendite di biglietti e garantendo un maggior supporto finanziario per gli eventi. Sono infatti già dieci milioni i biglietti venduti attribuiti ad acquirenti francesi. Un record assoluto destinato a migliorare visto che ogni giorno ne vengono messi in vendita altri cinquantamila, a tariffe per tutte le tasche, oltre ai 30mila rimessi in circolo sulla piattaforma ufficiale di rivendita.