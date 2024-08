US Open, Sinner spazza via Michelsen: vittoria in 3 set

CalcioWeb

Dopo l’inizio titubante contro McDonald, questa volta Sinner ha improntato il match, da subito, con uno spirito diverso. All’inizio il padrone di casa è riuscito a contrastare la spinta dei colpi di Jannik, giocando un buon primo set, per poi cedere nel game decisivo e lasciare il parziale all’italiano.

Da qui in poi l’americano cede mentalmente: Jannik vince il secondo set lasciandolo a 0, con Michelsen che non si spinge mai oltre i due punti per game. Poi ad inizio del terzo parziale prova a reagire, ma il tentativo è vano, dopo un paio di buoni game torna la superiorità di Sinner. Da qui a Jannik basta gestire la situazione, per portare a casa il match in 1 ora 39 minuti, con il punteggio di 6-4 / 6-0 / 6-2. Il suo prossimo avversario sarà Cristopher O’Connel, che ha appena battuto Mattia Bellucci.