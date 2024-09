Arsenal, pessime notizie: Odegaard costretto a fermarsi per infortunio

CalcioWeb

L’Arsenal si prepara per il big match di Premier League contro il Tottenham con il chiaro obiettivo di mandare un messaggio alle rivali per il titolo. Nel frattempo non arrivano buone notizie dall’infermeria.

I Gunners sono in ansia per Martin Odegaard. Il centrocampista si è infortunato alla caviglia ieri sera nel corso del match di Nations League, vinto dalla sua Norvegia per 2-1 contro l’Austria. Il centrocampista, ex Real Madrid, si è fatto male al 67′ ed è uscito dal campo in lacrime.

Brutta tegola per l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta in vista del derby londinese di domenica prossima.