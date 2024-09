Bari, ‘Repubblica’ esalta Moreno Longo: “è come Antonio Conte”

CalcioWeb

Moreno Longo si è preso il Bari e la situazione della squadra nel campionato di Serie B è sempre più interessante. I biancorossi sono reduci dall’entusiasmante vittoria sul campo del Frosinone con il netto risultato di 0-3. Nelle ultime 4 partite ha raccolto addirittura 8 punti frutto dei successi contro Frosinone e Mantova e dei pareggi contro due big come Sampdoria e Sassuolo.

Attualmente occupa la 9ª posizione ed è pienamente in grado di conquistare almeno la qualificazione ai playoff. La squadra è già in campo per preparare la sfida casalinga contro il Cosenza.

‘Repubblica’ esalta Longo

“Era dai tempi di Antonio Conte che a Bari non si vedeva l’impronta così immediata”. Questa l’apertura di ‘Repubblica’ dedicata al tecnico Moreno Longo.