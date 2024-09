Brescia, Maran svela due recuperi importanti per il Frosinone

CalcioWeb

Si avvicina la partita del campionato di Serie B tra Brescia e Frosinone, in programma sabato alle ore 15:00. Il tecnico Rolando Maran ha fornito indicazioni importanti in conferenza stampa.

“I ragazzi hanno lavorato talmente bene da trasmettere la loro carica anche a me. Inoltre abbiamo recuperato anche un paio di giocatori. Dopo l’uno settembre, a mercato chiuso, inizia sempre un nuovo campionato; il Frosinone non è ancora riuscito a dimostrare il suo valore, ma al di là di questo noi dobbiamo concentrarci solamente sul nostro percorso”, sono state le prime parole.

La formazione

“Cistana non aveva bisogno di riposare, ma è stata una scelta tecnica in vista di un percorso che dura tutto il campionato. Non è stata una punizione. Ho anche altri ragazzi su cui posso contare e di cui mi fido molto. Borrelli e Moncini? Sono entrambi disponibili. Soprattutto Moncini aveva bisogno di più tempo per riprendere la forma ideale, ma è tornato ad allenarsi col gruppo, quindi sta andando tutto per il meglio”.